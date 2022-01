2/10 ©IPA/Fotogramma

Le risorse per il 2022 sono pari a 20 milioni. La legge di Bilancio dell’anno scorso aveva introdotto per l'incentivo era stato introdotto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026

Il sito del Mise sull'ecobonus per motocicli e ciclomotori