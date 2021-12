6/10 ©Getty

Per quanto riguarda la domanda di case in vendita, anche la Val Gardena (nella foto) ha visto un'impennata nel proprio volume di domanda pari al 29% in un anno, seguita da San Martino di Castrozza che ha segnato un +21%. Dal lato opposto della classifica si trova La Thuile, in Val d'Aosta, dove la domanda di immobili in vendita è scesa del 37% rispetto al 2020, seguita da Pragelato in Piemonte (-23%) e Courmayeur dove, sebbene la domanda sia calata di 10 punti percentuali, questa flessione non ha impedito ai prezzi di aumentare del 7% (7.215 euro/mq)