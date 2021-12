12/13 ©IPA/Fotogramma

Fiepet Confesercenti chiede ristori immediati per le discoteche e le sale da balle, costrette prima a diminuire la capienza e poi a chiudere nuovamente per via del cosiddetto decreto festività. Altro settore in grosse difficoltà è quello dei matrimoni e degli eventi privati che, sostiene Federmap, chiuderà il 2021 con un fatturato dimezzato rispetto all'ultimo anno pre-Covid, da oltre 50 miliardi di euro a circa 25. Non solo. “Gran parte dei ristori stanziati con il decreto Sostegni non è ancora arrivata", lamenta la federazione