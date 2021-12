7/11 ©LaPresse

Perdite superiori ai 5mila euro per nucleo familiare si rilevano anche in Sardegna (-5.305 euro), Veneto (-5.117 euro) e Valle D’Aosta (-5.014). Leggermente meglio è andata in Lombardia (-4.969 euro per nucleo) e Trentino Alto-Adige (-4.620 euro)