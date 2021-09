12/12 ©IPA/Fotogramma

La proposta di Confesercenti per riavviare l’imprenditorialità nel Paese si basa su formazione e innovazione. “Dobbiamo sostenere le associazioni incubatrici di startup per fornire gli strumenti e il know-how necessari. Servono agevolazioni e misure di sostegno anche per le attività di tutoraggio, formazione e riqualificazione degli imprenditori"