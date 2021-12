1/10 sito inps

Tutti i modelli Isee elaborati nel 2021 scadranno il prossimo 31 dicembre. Per questo da gennaio sarà necessario, per chi ne abbia bisogno, richiedere l’elaborazione dell’Isee 2022. Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento dell’anno. Ma attenzione: chi beneficia di prestazioni a sostegno del reddito, come ad esempio il reddito o la pensione di cittadinanza, o dell’assegno unico, deve presentare l’Isee entro fine gennaio per confermare i requisiti per continuare a godere del beneficio

