Reddito di cittadinanza, a febbraio il ricalcolo in base all'Isee 2022

Se tra il 2019 e il 2020 c’è stato un forte miglioramento della situazione economica familiare, è possibile che il diritto a ricevere il reddito di cittadinanza decada e che non si riceva più a partire da febbraio 2022. In particolare, non si avrà più il sostegno se l’Isee 2022 supera la soglia di 9.360 euro oppure se non supera tale soglia ma il valore del reddito familiare è sopra i 6mila euro annui (moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza in base al numero di componenti del nucleo)