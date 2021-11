7/12 ©Ansa

L'assegno unico per ogni figlio sarà l'incentivo che, in buona parte, contribuirà a far crescere le domande Isee. La misura, che dovrebbe debuttare a marzo con una cifra mensile calcolata a partire proprio dall’Isee, sostituirà in toto le varie misure ora in vigore per il sostegno alle famiglie