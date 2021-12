L'esecutivo pronto a varare norme con un decreto ad hoc oppure un emendamento in manovra. Tra le ipotesi: stop ai licenziamenti tramite WhatsApp e Teams, obbligo di comunicare i tagli con le istituzioni e i sindacati. Resta il nodo sanzioni per le aziende inadempienti. Pd e M5s in pressing per iun ntervento immediato. Scettico Landini: non basta "bon ton"