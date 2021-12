Legge 104 e acquisto auto, le agevolazioni e le regole

5/10 ©Ansa

DETRAZIONE - La detrazione del 19% sul costo del veicolo acquistato, avviene in dichiarazione dei redditi. L'importo massimo detraibile è 18.075,99 euro. La detrazione può essere sfruttata ogni 4 anni, a meno che il mezzo non sia demolito o rubato. La detrazione può essere sfruttata nel momento della spesa o anche in 4 quote annuali. Anche le spese per riparazioni straordinarie, entro i primi 4 anni, sono detraibili ma con limite a quota 18.075,99 euro. I disabili con gravi deficit motori, possono detrarre anche i costi per le modifiche all'auto