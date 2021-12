1/10 ©Ansa

Una carta, a disposizione da aprile 2022, per certificare la propria condizione di disabilità, lasciando a casa cartelle cliniche e certificati vari. È la Disability Card messa a punto dal governo per agevolare l’accesso delle persone disabili a diversi servizi. La tessera è stata presentata dal ministro per le Disabilità Erika Stefani, dal direttore Sviluppo dell'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato Stefano Imperatori e dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico (insieme nella foto)

GUARDA IL VIDEO: Papa, bimbo disabile lo avvicina e lui lo fa sedere a fianco