1/10 ©Ansa

Con la conversione in legge del decreto Covid del 24 settembre arriva una novità importante per i lavoratori fragili. Per loro sono state estese fino al 31 dicembre le tutele che prevedono il diritto allo smart working o, in assenza della possibilità di lavorare da remoto, all'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero

GUARDA IL VIDEO: Disabilità, tra record paralimpici e difficoltà quotidiane