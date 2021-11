1/11 ©Ansa

Scendono le temperature e in molti si chiedono se, tra i vari bonus casa attivi al momento, esistano agevolazioni per l’acquisto di dispositivi per il riscaldamento degli spazi domestici. Anche per il 2021 questa possibilità è prevista, in particolare per le stufe a pellet. Poco inquinanti e più ecologiche di altri modelli, rientrano infatti nell’ambito di applicazione di diversi bonus

