In questo weekend fanno acquisti oltre quattro italiani su dieci (il 41%). In crescita le vendite online (1,8 miliardi, +21%). Secondo Coldiretti, tra i prodotti più gettonati ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza e enogastronomia. La app Revolut stima che nel nostro Paese si è speso in media 93 euro a persona