Ikea punta sull’usato e il Black Friday diventa Green

L'azienda promuove il second hand. Fino al 5 dicembre, con il servizio "Riporta e Rivendi" si potrà beneficiare "di una supervalutazione, pari al 50% in più rispetto alla valutazione che si riceverebbe durante il resto dell'anno" sui mobili della stessa catena di seconda mano

Il Black Friday - giorno di shopping caratterizzato dagli sconti che secondo la tradizione americana segue il giorno del Ringraziamento, il Thanksgiving (quarto giovedì di novembre) - quest'anno è venerdì 26 novembre. Ormai diffusa anche in Europa, quest’usanza degli sconti è diventata famosa anche in Italia. E c'è anche chi, come Ikea, ha deciso di trasformare il Black Friday in Green Friday per provare a incentivare i clienti a rivendere l'usato.

Dal 22 novembre al 5 dicembre, l'azienda svedese, attraverso un'iniziativa, rinnova l'appello a 'rivendere' i propri mobili Ikea di cui non si ha più bisogno e promuove l'acquisto di prodotti di seconda mano, in tutti i suoi 21 negozi italiani. "Con la campagna Green Friday vogliamo continuare a sperimentare nuove strade, scoprire nuove possibilità sul modo in cui Ikea può aiutare i clienti a prolungare la vita dei prodotti, ma soprattutto vogliamo essere ancora più accessibili e convenienti per la maggioranza delle persone", ha detto Asunta Enrile, Country Retail Manager & Chief Sustainability Officer di Ikea Italia.

L'iniziativa si lega al servizio "Riporta e Rivendi", che da 8 anni aiuta le persone a prolungare la vita dei loro prodotti Ikea. Secondo dati dell'azienda, da settembre 2020 a oggi sono stati quasi 20mila i prodotti Ikea che i clienti hanno riportato negli store italiani grazie a questo servizio, con un incremento del 460% rispetto all'anno precedente. Di questi, oltre il 90% è stato rivenduto.