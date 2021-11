Samsung, offerte e sconti sui proiettori per il Black Friday

Il “venerdì nero” è l'occasione giusta per comprare tutto il necessario per godere di una visione cinematografica direttamente a casa Condividi

Tra le tante offerte del Black Friday è possibile anche approfittare degli sconti di Samsung sui proiettori The Premiere. Questi due proiettori si avvalgono di una sorgente luminosa a laser per riprodurre nel salotto di casa l’esperienza cinematografica. Fino al 25 novembre 11, per chi acquista, c'è un buono da 250 euro che può essere utilizzato, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, per l'acquisto su Samsung Online Shop di prodotti a marchio Samsung nell'ambito di una spesa a carrello di importo minimo pari ad 699 euro (valore del carrello prima dell'applicazione dello sconto al netto di eventuali spese di spedizione). C'è poi anche il codice sconto PROMO15 per avere il 15% di sconto sull'acquisto dei proiettori cumulabile alla promo appena descritta. Altro aspetto interessante: possibilità di acquistare e provare il prodotto per un mese e decidere se tenerlo o restituirlo. Vediamo nel dettaglio i due proiettori e le diverse caratteristiche.

The Premiere 4K UHD LSP9T Triple laser 2020 Samsung propone il proiettore The Premiere 4K UHD LSP9T Triple laser 2020 scontato di mille euro. Si può acquistare a 183,30 euro al mese per 30 mesi oppure direttamente a 5.499 euro invece di 6.499. The Premiere si avvale di una sorgente luminosa a triplo laser per riprodurre nel salotto di casa un’esperienza cinematografica straordinaria. Risultato: eccezionale accuratezza cromatica e incredibile livello di contrasto fino a 130 pollici di dimensione. The Premiere è il primo proiettore al mondo certificato HDR10+ per una visione realistica ed elettrizzante. Con uno schermo da 130 pollici ti sentirai completamente immerso nella scena e grazie alla risoluzione 4K i tuoi occhi godranno di immagini incredibilmente nitide e cristalline, con la resa cromatica che meritano. Ogni scena sarà riprodotta nei minimi dettagli. Con una luminosità di 2800 lumen, c'è tutta la luce che serve per visualizzare al meglio ogni tipo di contenuto, anche senza tende oscuranti. La modalità FILMMAKER MODE™ ti offre la possibilità di riprodurre un film il più fedelmente possibile alle originali intenzioni del regista.

The Premiere 4K UHD LSP7T 2020 Sconto di 500 euro sul proiettore The Premiere 4K UHD LSP7T 2020. Da 99,97 auro al mese per 30 mesi o 2.999 euro invece di 3.499. Con un sistema integrato a 2.2 canali da 30 watt, si potrà sperimentare un eccezionale audio di qualità cinematografica, in linea con l’esperienza di visione incredibilmente immersiva di The Premiere. Anche a una distanza ravvicinata dalla parete, The Premiere proietta uno schermo di dimensioni impressionanti. E grazie a speciali sensori integrati, rileva la presenza di bambini nelle vicinanze, riducendo automaticamente la luminosità per proteggere i loro occhi.