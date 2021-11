MediaWorld Black Friday 2021, le migliori offerte

Auricolari, smartphone, tablet, cuffie e droni: il Black Friday di Mediaworld dura un’intera settimana Condividi

Il Black Friday di MediaWorld è cominciato con largo anticipo. Fino al 29 novembre, in negozio e online, è possibile acquistare molti prodotti con sconti importanti: piccoli elettrodomestici e computer, telefoni e idee regalo, che è possibile pagare anche in comode rate.

BEATS BY DR.DRE Perfette come idea regalo, le cuffie sono amatissime dagli adolescenti. Col Black Friday sono scontate del 50%. Prezzo: 99 euro Il leggendario suono Beats in un design altrettanto unico: le cuffie BEATS BY DR.DRE garantiscono 40 ore d’autonomia. Se la batteria è al limite, con Fast Fuel bastano 5 minuti di ricarica per avere ancora 3 ore di ascolto. Permettono di rispondere alle chiamate, controllare la musica e attivare Siri grazie ai comandi multifunzione.

DYSON Purifier Cool Un purificatore d’aria di design, capace di rilevare le particelle inquinanti dall’aria e di rimuoverle. Prezzo: 399 euro È un vero e proprio oggetto dei desideri, il purificatore dell’aria Dyson. Capace di rimuovere il 99,95% delle particelle ultrafini, rileva in automatico, reagisce e riporta i dati sulla qualità dell’aria in tempo reale.

BOSCH WTW85458II asciugatrice, A++ Il Black Friday è l’occasione perfetta per cambiare gli elettrodomestici. Questa lavatrice di Bosch può essere anche rateizzata a tasso zero. Prezzo: 599 euro L’asciugatrice è tra gli elettrodomestici in assoluto più utili, soprattutto durante l’inverno. Con capacità di carico di 8 kg, è in classe energetica A++ e ha funzionalità quali la partenza ritardata e l’asciugatura specifica per la lana.

MICROSOFT Xbox Series S Un’idea regalo perfetta, in vista del Natale: l’Xbox Series S scontata e finanziabile a tasso zero. Prezzo: 279 euro Con la Xbox Series S sperimenti velocità e prestazioni di nuova generazione grazie all’Xbox Velocity Architecture, alimentato da un SSD personalizzato e con software integrato. I temi di caricamento sono ridotti al minimo con un'unità SSD NVMe da 512 GB personalizzata, ed è possibile passare da un gioco all'altro molto velocemente con Quick Resume.

Mario Kart 8 Deluxe - NSW Con il Black Friday di MediaWorld ci sono moltissimi giochi per il Nintendo Switch scontati. Prezzo: 48,99 euro La saga di Mario Kart non passa mai di moda. Mario Kart 8 Deluxe il divertimento raggiunge un nuovo livello, grazie a tante novità rispetto alla versione Wii U. Grazie a un bilanciato mix di novità ed elementi classici, Mario offre un'esperienza fresca e innovativa che si mantiene tuttavia fedele ai capisaldi che hanno divertito ed appassionato i fan dal 1993.

HUAWEI Watch GT 2 46 mm Matte Black HUAWEI WATCH GT 2 ti assiste giorno e notte per ben 2 settimane. Prezzo: 142,99 euro Grazie al chip indossabile Kirin A1, al design a doppio-chip e alla tecnologia intelligente di risparmio energetico sviluppati internamente, questo smartwatch ti assiste giorno e notte per ben 2 settimane. L’estetica è minimalista, e c’è un trainer sportivo che tiene traccia dei tuoi allenamenti e delle tue performance.

DJI MAVIC AIR 2 COMBO Un drone che rappresenta un vero e proprio sogno nel cassetto, ora scontato grazie al Black Friday. Prezzo: 799 euro Fondendo potenza e portabilità, Mavic Air 2 offre funzionalità avanzate in forma compatta. È dotato di opzioni di ripresa intelligente e di un’eccellente qualità dell’immagine, e permette di realizzare effetti creativi con riprese facili e fluide in 4K/60fps.

SAMSUNG Galaxy Tab A7 10,4" Wi-Fi 32GB Finanziabile in comode rate, il tablet firmato Galaxy è molto pratico per leggere, lavorare e per guardare video. Prezzo: 199,99 euro Design dal profilo sottile, un sistema di intrattenimento brillante e prestazioni eccezionali: il Galaxy Tab A7, a fronte d’un prezzo ridotto, è un tablet di tutto rispetto. Disponibile in tre colori (Dark Gray, Silver e Gold), ha un display da 10,4" e quattro altoparlanti per un potente audio surround Dolby Atmos.

OPPO A94 5G Fluid Black Perfetto per chi è in cerca di un telefono dalle ottime prestazioni, ma senza investire un grande budget, il telefono Oppo nella colorazione Fluid Black. Prezzo: 269 euro Vetro dall’ottimo trattamento oleofobico, display luminoso e fotocamera da 16 megapixel: l’OPPO A94 5G, qui nella colorazione Fluid Black, è tra le opzioni migliori per chi è in cerca di uno smartphone di fascia media.

SONY WFXB700 auricolari bluetooth Blu Sono scontati più del 50% gli auricolari Sony dalle prestazioni ultra elevate. Prezzo: 59,99 euro Qui proposti nella versione blu, gli auricolari WFXB700 di Sony offrono un suono EXTRA-BASS potente e profondo, una batteria che dura fino a 18 ore, ricarica in soli 10 minuti (per 60 di musica), connettività Bluetooth stabile e affidabile e un’aderenza perfetta.

SAMSUNG QE75Q900TSTXZT Un televisore ultra potente che, grazie al Black Friday, è scontato di oltre il 50%: è il SAMSUNG QE75Q900TSTXZT. Prezzo: 2.199 euro Tra le occasioni più imperdibili del Black Friday, vi è questo televisore dai bordi neri pressoché inesistenti e un telaio ultrasottile. Il livello di nitidezza di 33 milioni di pixel regala una risoluzione quattro volte la qualità 4K. Grazie al machine learning, inoltre, il potente Processore Quantum 8K innalza lo standard di riproduzione di vari tipi di fonti e risoluzioni alla qualità 8K.

XIAOMI Scooter Pro 2 monopattino elettrico 25 km/h Sempre più ambito, il monopattino elettrico di XIAOMI è ora ad un prezzo imperdibile. Prezzo: 479 euro Con 600 W di potenza massima, 45 km di autonomia, ha un corpo in alluminio che si piega in soli 3 secondi. Tre sono le modalità con cui può procedere: pedonale, standard e sportiva. E il sistema di recupero energetico d’ultima generazione converte l’energia cinetica in elettrica.