Dyson Black Friday 2021, le offerte da non perdere

Quando si parla di prodotti tech, uno dei marchi più ambiti è sicuramente Dyson. Scope elettriche, piastre per capelli, purificatori e molto altro. Con il Black Friday molti prodotti Dyson sono in vendita a prezzi scontati: un'occasione per farsi e fare un regalo in vista del Natale. Ecco qualche idea.

Dyson Outsize Absolute Tra i prodotti più desiderati c'è sicuramente la scopa elettrica DYSON Outsize Absolute al prezzo di 549 euro da Mediaworld. La spazzola Laser Slim FluffyTM rivela le particelle invisibili di polvere. Un laser precisamente inclinato rende le particelle invisibili di polvere visibili sui pavimenti. Raggiunge fino a 125.000 giri al minuto generando l'aspirazione più potente tra gli aspirapolvere senza filo quando in uso.

Dyson Purifier Cool Sempre da Mediaworld con il Black Friday è possibile trovare il purificatore d'aria DYSON Purifier Cool a 399 euro. Cattura polvere, allergeni e odori. Rimuove il 99.95% delle particelle ultrafini. Completamente sigillato secondo lo standard HEPA – ciò che viene catturato, resta intrappolato. Purifica l'intera stanza. Rileva automaticamente, reagisce e riporta i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale.

Dyson Corrale Scontata da Mediaworld anche la piastra multi styler DYSON Corrale, in vendita a 399 euro. Le lamine in lega di rame e manganese si flettono per abbracciare i tuoi capelli. Aumentando il controllo puoi creare lo stesso styling ma con minor calore e metà dei danni. Diminuendo il calore nelle piastre convenzionali si può ridurre i danni, ma con conseguenze sullo styling. Abbracciando i capelli, le lamine flessibili consentono di ottenere lo stesso styling con minor calore. Danni ai capelli inferiori fino al 50%, effetto crespo ed elettrostatico ridotto.

Dyson V12 Slim Da Unieuro con il Black Friday si trova la scopa elettrica Dyson V12 Slim a 499 euro. Dyson V12 Slim Absolute. Tipo di pulizia: Secco, Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere: Filtro igienico, Metodo di separazione dello sporco: Ciclonico. Tipo di contenitore della polvere: Senza sacchetto, Colore del prodotto: Nichel, Porpora, Capacità aspirazione solidi: 0,35 L. Alimentazione: Batteria, Durata di funzionamento: 60 min, Tempo di ricarica: 3,5 h. Peso: 2,4 kg, Larghezza: 250 mm, Profondità: 252 mm. Larghezza imballo: 154 mm, Profondità imballo: 271 mm, Altezza imballo: 806 mm.

Dyson Pure Cool Me Sempre da Unieuro c'è il purificatore Dyson Pure Cool Me scontato al 43%, 199 euro invece di 349,90. Dyson Pure Cool Me. Tasso di purificazione dell'aria: 925,2 m³/h, Emissione acustica: 59 dB, Durata massima del timer: 8 h. Colore del prodotto: Argento, Bianco, Tipo di controllo: Pulsanti, Tipo di display: LCD. Tipo di filtro: HEPA/Carbonio, Durata del filtro (max): 12 mese(i). Consumo energetico (max): 40 W, Consumi (modalità stand-by): 0,5 W, Tipo batteria: CR2032L. Larghezza: 245 mm, Profondità: 245 mm, Altezza: 401 mm

Dyson Airwrap Red Da Euronics è possibile trovare l'arricciacapelli Dyson Airwrap Red al prezzo speciale di 449 euro. Arricciacapelli, piastra standard. Potenza W 1300 max. Con funzione aria fredda, funzione rotante, regolazione temperatura. Temp. max. 150 °C. Con piastra arricciacapelli e piastra lisciacapelli. Edizione speciale San Valentino.

Dyson V15 Anche su Amazon ci sono diversi prodotti Dyson in offerta, come il Dyson V15 Detect Absolute Aspirapolvere senza filo, a 869 invece di 904,83. Aspirapolvere a batteria, aspiratore manuale rimovibile, 3 livelli di potenza, laser sulla bocchetta per pavimenti (rende visibile la polvere invisibile su pavimenti duri), circa 60 minuti di autonomia, 29,4 Volt, spazzola extra dura, spazzola extra morbida, bocchetta per fessure, bocchetta combinata, supporto da parete

Dyson Airwrap Complete Scontato anche il Dyson Airwrap Complete, sempre su Amazon. Invece di 628 euro si può acquistare a 599. Dyson Airwrap Complete è uno styler accessoriato per i capelli. Progettato per diverse tipologie di capelli. Per quelli lunghi fino alle scapole o più corti. Usa i coni per creare onde e ricci e le spazzole per lisciare o dare volume.

Dyson V11 “Absolut Extra” Sempre su Amazon c'è anche la scopa elettrica Dyson V11 “Absolut Extra” a 752,77 euro invece di 902,02. Dyson V11 Absolute Extra. Tipo di pulizia: Secco, Metodo di separazione dello sporco: Filtro, Superficie di pulizia: Tappeto, Superfici rigide. Tipo di contenitore della polvere: Senza sacchetto, Capacità aspirazione solidi: 0,76 L, Colore del prodotto: Multicolore. Alimentazione: Batteria, Durata di funzionamento: 60 min, Tempo di ricarica: 4,5 h. Peso: 3,09 kg, Larghezza: 261 mm, Profondità: 250 mm. Larghezza imballo: 271 mm, Profondità imballo: 154 mm, Altezza imballo: 990 mm

Dyson 248367-01 V8 Animal Su Amazon si può trovare anche la scopa elettrica Dyson 248367-01 V8 Animal a 418 euro invece di 499. Commuta tra la modalità Potente, per un'aspirazione più duratura, e la modalità MAX, per un'aspirazione più potente. Gli accessori ad attacco rapido scattano in posizione e si sganciano in pochi istanti premendo semplicemente il dispositivo di sblocco.