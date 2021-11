Black Friday 2021, gli italiani spenderanno online 1,8 miliardi

I più acquistati saranno i prodotti di abbigliamento e quelli di elettronica e di informatica per un totale di spesa on line di circa 1,8 miliardi di euro (euro +21% rispetto al 2020). A dirlo la stima dell'Osservatorio "eCommerce B2c" di Netcomm e Politecnico di Milano, relativa agli acquisti online nel lungo weekend (26-29 novembre) quello cioè del Black Friday 2021 e del Cyber Monday. A prevalere sarà l'acquisto di prodotti, che supererà gli 1,5 miliardi di euro (+20% circa rispetto a un anno fa). In particolare la spesa maggiore sarà indirizzata nei settori abbigliamento, informatica ed elettronica ma anche gioielli, profumi, prodotti per la cura del corpo e ancora oggetti di arredamento e giocattoli, alimentari e vini.

Novembre e dicembre i mesi degli acquisti on-line

Stando ai dati dell’Osservatorio nei mesi di novembre e dicembre, i siti italiani abiliteranno circa il 25% della spesa online di tutto il 2021. Gli operatori particolarmente aggressivi in termini promozionali realizzeranno anche 6-8 volte il fatturato di un giorno medio. "In generale, i mesi di novembre e dicembre saranno particolarmente caldi per l'e-commerce del nostro paese” afferma Valentina Pontiggia, direttrice dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm-Politecnico di Milano. "Anche in vista del Natale, la tendenza sarà quella di promuovere un utilizzo complementare, e non più conflittuale, dei canali". Il 2021 sembra anche essere l'anno per spingere sui progetti green: dalla promozione di buoni spesa per incentivare l'acquisto di prodotti più sostenibili, alle raccolte fondi per il sostentamento di riserve naturali, fino alla valorizzazione del 'second hand' grazie a extra valutazioni dell'usato.