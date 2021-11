Sephora Black Friday 2021, le migliori offerte

La Black Week di Sephora è iniziata! Dal 19 al 25 novembre, tanti prodotti sono scontati fino al 40%. ascolta articolo Condividi

Sephora anticipa il Black Friday. A partire da venerdì 19 novembre e fino al 25, sul sito sono presenti numerosi prodotti con sconti fino al 40% (lo sconto viene applicato direttamente nel carrello). Eccone alcuni tra i più ambiti.

Cream Lip Stain Mat - Sephora Collection Un rossetto opaco ad effetto no-transfer è il compagno perfetto in ogni beauty case. Prezzo: 8,24 euro Il rossetto più venduto da Sephora è un rossetto liquido matte di colore intenso, che dura tutto il giorno. Disponibile in numerose colorazioni, grazie alla formula arricchita con olio di avocado fornisce un comfort senza compromessi.

The Ritual Of Ayurveda - Rituals La confezione regalo perfetta, per portarti avanti coi pensieri di Natale. Prezzo: 35,90 euro La confezione regalo contiene un docciaschiuma, un balsamo per le mani, una crema corpo e un’acqua profumata. Tutti prodotti lenitivi e aromatici, a base di rosa indiana e olio di mandorle dolci.

Holiday Vibes palette - Sephora Collection Per chi ama truccare gli occhi, e non ha mai abbastanza ombretti, una palette trucco con ben 88 tonalità. Prezzo: 22,49 euro I numeri di questa palette? Sono davvero da capogiro! 60 ombretti pigmentati, 3 eyeliner cremosi, 3 polveri per sopracciglia, 6 polveri per il viso e 16 gloss, oltre ad uno specchietto e a due pennelli. Perché, il make-up, non è mai troppo!

Holiday Vibes smalti - Sephora Collection Per ragazz* che amano spesso cambiare il colore dello smalto, la palette regalo con 6 tonalità. Prezzo: 10,49 euro Gli smalti non sono mai abbastanza! Questo cofanetto regalo dal prezzo mini ne contiene 6, da 5 ml l’uno. Dal rosa all’oro, passando per l'oro e fino al top coat, c’è tutto ciò che serve per una manicure sempre perfetta.

Kit Bvlgari Man Terrae Essence - Bvlgari Per chi sta già pensando ai regali di Natale, un cofanetto prezioso dal packaging festaiolo. Prezzo: 92 euro La Black Week è l’occasione perfetta per portarsi avanti col Natale! Sephora propone un cofanetto dedicato all’uomo, Kit Bvlgari Man Terrae Essence, con la nuova fragranza Eau de Parfum Spray da 100 ml e una minitaglia da viaggio spray.

Moschino Cheap And Chic - Moschino I packaging di Moschino sono tra i più divertenti del mondo beauty, e sanno sempre regalare un sorriso. Prezzo: 33,50 euro Un’idea regalo giovane? Il cofanetto di Moschino Cheap and Chic. La fragranza sa di fragolina e di melograno, di orchidea rossa, di hinoki e di muschio vellutato. È presente nel formato 50 ml, insieme ad un latte corpo in formato mini size.

Versace Eros - Versace Un cofanetto elegante, raffinato, contenente l’eau de parfum e una pochette alla moda. Prezzo: 73,50 euro Eros, il dio dell’amore, è il protagonista di una fragranza maschile e appassionata. Il cofanetto contiene la versione da 100 ml e la mini size da viaggio da 10 ml, oltre ad una pochette elegante da sfoggiare anche in ufficio.

The Multimasking Set* Holiday Vibes - Sephora Collection Un set di maschere per il viso, perfette per riprendersi dagli eccessi delle feste. Prezzo: 5,24 euro Un set di maschere in kit, contenente una maschera occhi alla caffeina lisciante ed energizzante, un patch per eliminare i punti neri dal naso e una maschera labbra alle ciliegie idratante e lisciante.

Starter Brush Set - Sephora Collection Un set di pennelli trucco per ogni esigenza, in una raffinata tazza contenitore. Prezzo: 34,49 euro Il set di pennelli per il trucco Vegan Sephora Collection contiene tutti i pennelli necessari a truccare il viso e gli occhi. Perché sono vegani? Perché sono realizzati con setole in fibre sintetiche.

Palle Massaggio Per Viso E Occhi - Sephora Collection Un set di due globi rinfrescanti riutilizzabili, perfetti per lenire e massaggiare viso e collo. Prezzo: 15,74 euro Per una pelle più fresca e luminosa, i globi massaggianti sono perfetti. Utilizzarli è semplicissimo: si mettono i globi rinfrescanti in acqua fredda o in frigorifero almeno 10 minuti prima dell'uso, si applica la crema e si massaggia delicatamente con i globi.

Palette Di Ombretti Sharky - Sephora X Coach Un’esclusiva di Sephora, scontata per il Black Friday: la pratica palette di ombretti a forma di squalo. Prezzo: 33,74 euro La libertà di pensiero di Coach incontra il know-how beauty di Sephora. Il risultato? Palette occhi dalle forme inedite, contenenti ombretti nei colori più glamour.