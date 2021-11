Bonus Terme: fondi esauriti, ma c’è ancora possibilità di usufruirne

1/12 ©IPA/Fotogramma

Oltre 50 milioni di euro di fondi esauriti in quattro ore. Le richieste per ottenere il bonus terme sono ormai chiuse, a causa dell’elevato numero di interessati che, lo scorso 9 novembre, sono riusciti a prenotare i voucher per usufruire dello sconto del 100%, su un massimo di 200 euro, da usare in alcuni centri termali in tutta Italia. Rimane però ancora la speranza di poter fare domanda in futuro

