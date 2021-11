1/10 ©Ansa

Nel governo di Mario Draghi rimane sempre sul tavolo il tema della riforma delle pensioni. Il 16 novembre Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil) sono stati convocati a Palazzo Chigi per un incontro. Cancellata Quota 100, la legge di Bilancio prevede Quota 102, cioè la possibilità di lasciare il lavoro con 64 anni di età e 38 di contributi. Un'opzione valida, però, solo per il 2022 in attesa di una completa riforma: ecco le ipotesi in campo

GUARDA IL VIDEO: Pensioni: uscita anticipata con ricalcolo contributivo?