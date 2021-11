2/10 ©Ansa

Shaquille O'Neal - L’ultimo annuncio in ordine di tempo è quello dell’ex star di basket: non offrirà la sua immensa ricchezza ai suoi eredi perché devono conoscere cosa sia il lavoro. O'Neal ha 4 figli dalla ex moglie e un figliastro e un'altra figlia da una precedente relazione: “Sono un po' seccati con me, ma non mi capiscono. Gli dico sempre: ‘Noi non siamo ricchi, io sono ricco’”, ha spiegato. “Devono ottenere una laurea o un diploma superiore o, se vogliono che investa in una delle loro attività, dovranno farmi una presentazione”, ha aggiunto

NBA, Shaquille O' Neal paga anello di fidanzamento a sconosciuto