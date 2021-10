Le 25 migliori aziende multinazionali in cui lavorare nel 2021

1/26

Ecco la classifica dei 25 World's Best Workplaces 2021, le migliori multinazionali in cui lavorare. A stilarla è Great Place to Work, società specializzata nell’analisi del clima aziendale, dopo "7.500 indagini, 3 milioni di risposte e 20 milioni di collaboratori". Tra i settori, il più premiato è l'Information technology con 8 aziende. Non ci sono aziende italiane, ma il nostro Paese è al secondo posto (dopo il Regno Unito) per numero di filiali (dodici), che premiate come Best Workplaces Italia 2021, hanno permesso alla casa madre di entrare nel ranking globale

