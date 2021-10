Desigual, dipendenti approvano la settimana di 4 giorni lavorativi

L’azienda spagnola aveva proposto un mese fa un referendum al quale ha partecipato il 98% degli aventi diritto. L’ 86% ha votato per il sì. L’obiettivo: raggiungere un migliore equilibrio fra ufficio e vita privata

I dipendenti di Desigual l'azienda spagnola di moda famosa per i suoi colori e la sua creatività, hanno approvato a larga maggioranza l’accordo proposto circa un mese fa dai vertici aziendali che prevedeva la possibilità di ridurre la settimana lavorativa a quattro giorni (dal lunedì al giovedì), con l'opzione dello smart working in uno di questi giorni.

L’accordo entrerà in vigore già da domani per 500 persone e comporterà dei cambiamenti nelle condizioni contrattuali dei dipendenti che beneficeranno di tale misura. Si passerà dalle attuali 39,5 ore settimanali a 34 ore settimanali e ci sarà anche una riduzione salariale associata all'adeguamento delle ore (circa del 13%). Il che significa che ciascun dipendente avrà una riduzione dello stipendio pari solo al 6,5%.

Le reazioni

Soddisfatti i vertici aziendali. "Siamo molto contenti che l’iniziativa abbia ricevuto un sostegno così grande da parte dei nostri lavoratori. Sapevamo che si trattava di una proposta rischiosa, che poteva generare dei dubbi, ma siamo convinti che contribuirà a migliorare la conciliazione della vita privata con quella professionale di tutti coloro che fanno parte di Desigual - ha spiegato Alberto Ojinaga, direttore generale di Desigual - Ci farebbe piacere che la decisione che hanno preso oggi i nostri dipendenti costituisse un precedente e potesse ispirare altre aziende."

“Oggi è stata una giornata storica per l’azienda ed è stato molto gratificante vedere come i lavoratori abbiano apprezzato una scommessa così dirompente ed innovativa come quella che abbiamo proposto a favore della flessibilità e della conciliazione lavoro-vita privata”, ha detto invece Coral Alcaraz, direttrice di People Desigual.