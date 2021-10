Bonus prima casa per gli under 36, le regole per usufruirne

6/10 ©IPA/Fotogramma

Possono usufruire del bonus le persone in possesso di due requisiti principali: che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui. Al momento della stipula dell’atto, devono dichiarare di avere un valore Isee non superiore a quella cifra e di essere in possesso dell’attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto)

