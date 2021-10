5/11 ©Ansa

SANITÀ- Tra le start-up presenti a Smau 2021 ci sarà anche la siciliana iMask3. Specializzata in sistemi di protezione individuale, ha creato mascherine anti Covid-19 in commercio capaci di uccidere virus e batteri. I suoi dispositivi sono in grado di auto-sanificarsi con l’esposizione ai raggi solari in meno di mezz’ora e possono essere utilizzati per circa 200 ore