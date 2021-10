1/10 ©IPA/Fotogramma

All’asta 474 immobili su tutto il territorio nazionale. La società Invimit Sgr, partecipata al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze, ha messo in vendita appartamenti, ex negozi e uffici in varie città italiane da Venezia a Palermo

GUARDA IL VIDEO: Mercato immobiliare, da Nord a Sud aumentano le case all'asta