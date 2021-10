8/15

Per quanto riguarda gli impianti di risalita, ai fini della valutazione del contributo, ovvero il 49% della media dei ricavi di sola biglietteria negli anni 2017-2019, occorre inserire i seguenti dati: Importo in euro dei ricavi di sola biglietteria degli anni 2017, 2018 e 2019 come risultante dal bilancio di esercizio depositato; i margini operativi lordi di diversi periodi compresi tra il dicembre 2016 e l'aprile 2021. Nel caso in cui il Bilancio non sia ancora approvato è ammissibile un documento contabile preconsuntivo anch’esso certificato