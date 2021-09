1/10 Sito Spid.gov.it

Da domani, venerdì 1 ottobre, i servizi in rete delle pubbliche amministrazioni saranno accessibili solo con il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta d’identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns). Tutte le altre credenziali utilizzate finora non funzioneranno più. Un passaggio, questo, che vale per i cittadini, ma non per i professionisti e le imprese. Anche per questi ultimi, però, la prospettiva è la stessa, ma la data del cambio non è ancora stata definita

GUARDA IL VIDEO: Inps online, dal 1° ottobre niente più Pin, servirà lo SPID