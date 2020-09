Il decreto "Semplificazione e innovazione digitale" è legge: le novità

1/37

Sono state pubblicate sul sito del ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione le schede illustrative delle misure su digitalizzazione e innovazione contenute nel Decreto "Semplificazione e innovazione digitale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al centro, la digitalizzazione al servizio di cittadini e imprese, per semplificare i rapporti con la Pubblica amministrazione e contribuire al rilancio economico del Paese dopo la crisi generata dalla pandemia di coronavirus. Dallo Spid alla Carta di identità elettronica, ecco tutte le novità

