Secondo un’analisi di Immobiliare.it, rispetto all’anno scorso i prezzi sono scesi in media del 2,5%, soprattutto per via della pandemia di coronavirus. Milano è ancora la più cara per chi studia, ma è anche quella che segna il calo maggiore: negli ultimi 12 mesi le locazioni di posti letto sono scese del 9% (470 euro per una singola). Ecco tutti i prezzi, città per città