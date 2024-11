Femminicidio Cecchettin, difesa Turetta prova a evitare ergastolo

Contro Turetta "le prove sono talmente evidenti - ha spiegato ieri il pm Andrea Petroni nella sua requisitoria - che c'è l'imbarazzo delle scelta". C’è la prova scientifica come le macchie di sangue della vittima trovate nell’auto dell’imputato; ci sono le telecamere che permettono di ricostruire la fuga su strade secondarie fino al lago di Barcis dove si disfa del corpo di Giulia Cecchettin; c’è la confessione resa durante l’arresto in Germania (dopo una fuga di sette giorni), ripetuta lo scorso dicembre nel carcere di Verona e nell’interrogatorio incerto in aula. Nel processo ‘lampo’ la difesa, che ha scartato la carta della perizia psichiatrica, chiederà per Turetta - anche oggi atteso in aula - la condanna che gli spetta con la speranza che il carcere assuma la sua funzione di rieducazione permettendo al ventiduenne di capire il disvalore del suo gesto e dandogli la possibilità di riscattarsi. La sentenza è attesa il 3 dicembre.

Cosa è successo ieri

Ieri il pm Petroni, al termine della sua requisitoria ha chiesto l’ergastolo per Filippo Turetta ha concluso che nell'omicidio di Giulia Cecchettin ci sono stati la premeditazione, la crudeltà e lo stalking, e non c'è alternativa alla pena massima per il colpevole. Per il rappresentante dell'accusa, Turetta ha negato e mentito nel primo interrogatorio in carcere, e poi anche in aula, nascondendosi dietro tanti "non ricordo". In aula, per la seconda volta, c'era anche l’imputato, che ha ascoltato a capo chino, senza nemmeno dialogare con i propri legali. In serata, Gino Cecchettin, papà della vittima, ha commentato: "Mi aspetto solo che vengano applicate le leggi. Io sono già morto dentro di fatto. La mia battaglia, ma preferirei chiamarla il mio percorso, è fuori dall'aula. Per me non cambierà nulla, Giulia non la rivedrò più".