Cecchettin, la lettera ai genitori di Turetta: "Non merito il perdono"

“Capirei e accetterei se d'ora in poi volete dimenticarmi e rinnegarmi come figlio e probabilmente sarebbe la scelta migliore per la vostra vita. Io stesso non so se ho ancora il coraggio di farmi vedere da voi” scrive il ragazzo pochi giorni dopo l’assassinio di Giulia

Poco dopo essere stato arrestato dalla polizia tedesca, Filippo Turetta decise di scrivere di sua mano, in corsivo e a penna nera, una lettera ai genitori dal carcere di Halle, in attesa dell'estradizione. “Capirei e accetterei se d'ora in poi volete dimenticarmi e rinnegarmi come figlio e probabilmente sarebbe la scelta migliore per la vostra vita. Io stesso non so se ho ancora il coraggio di farmi vedere da voi Penso che probabilmente sarebbe meglio un figlio morto che un figlio come me” si legge nella missiva acquisita dalla Corte d'Assise di Venezia il cui contenuto è stato anticipato dal Corriere della Sera.

"Ho rovinato la vita a tante persone"

Non implora perdono, anzi. "Non esiste perdono o qualcosa del genere e io non lo voglio, non lo merito. Ho rovinato la vita a tante persone, troppe, senza averci pensato prima spero che tutto questo non influenzi la vostra vita in peggio. Spero che nessuno vi giudichi negativamente, vi guardi male, rovini la vostra situazione lavorativa o affettiva o le amicizie. Non c'entrate assolutamente niente anzi, dovreste essere aiutati perché siete sempre stati degli ottimi genitori mi avete sempre educato al meglio...".