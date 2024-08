Papà Giulia Cecchettin: "Parole padre Turetta non andavano pubblicate"

Cecchettin: "Dopo il dolore per la morte di Giulia in confronto a quel dolore il resto è nulla per me"

"Inutile e di nessun valore pubblicare la conversazione dei genitori di Turetta con il figlio", ha detto Cecchettin ospite a Rimini di Simona Ventura e Giovanni Terzi alla rassegna "La Terrazza della Dolce Vita". "Dopo il dolore per la morte di Giulia in confronto a quel dolore il resto è nulla per me", ha aggiunto, "alcune notizie vecchie non andavano divulgate, ma non sta a me giudicare l'operato di un altro papà e quindi non lo giudicherò'". Nicola Turetta si era scusato per le sue parole definendole "solo tante fesserie" e ha spiegato che temeva che Filippo si suicidasse. Gino Cecchettin a Rimini ha parlato anche del libro 'Cara Giulia' e del progetto per aiutare le donne vittime di violenza.