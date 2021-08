Voucher viaggi scaduti, ecco cosa fare se non arrivano i rimborsi

1/10 ©Ansa

Le compagnie aeree hanno iniziato a rimborsare ai passeggeri, in denaro, i voucher emessi lo scorso anno per i titoli di viaggio annullati a causa della pandemia. Se il tuo volo - o il tuo tragitto in nave, treno o bus a lunga percorrenza - è stato cancellato per il Covid e hai ricevuto un voucher, infatti, puoi chiederne il rimborso. Ecco i consigli di Confconsumatori su come fare

