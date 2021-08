Covid, viaggiare in Francia: tutto quello che devi sapere

Un bagno nelle limpide acque del Mar Mediterraneo, una passeggiata tra i campi in fiore della Provenza o una visita in uno dei numerosi e splendidi musei di Parigi. Non sorprende che la Francia sia tra le mete scelte da molti turisti per questa estate. Ma quali documenti è necessario avere con sé? E quali sono le normative in vigore sul territorio? A queste e ad altre domande sul tema, cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi Sicuri.

Tra le mete più ambite di questa seconda estate in tempi di pandemia, c’è sicuramente la Francia: complici le spiagge della Costa Azzurra, i campi della Provenza e le bellissime città d’arte. In molti casi, però, che si abbia già prenotato il viaggio o che si desideri organizzarlo, il timore è uno: quali normative anti-Covid sono in vigore in territorio francese e cosa bisogna fare per poter entrare nel Paese?

Sul territorio francese, dal 9 luglio è in vigore l’obbligatorietà del pass sanitario per:

Cosa fare per entrare in Francia

Chi desidera entrare in Francia per turismo, deve consultare la pagina del Ministero dell’Interno che classifica i vari Paesi del mondo sulla base della curva epidemica, suddividendoli in tre categorie: verdi, arancioni e rossi. Al momento l’Italia è inserita nella lista dei Paesi verdi. In questo caso, sarà consentito entrare sul territorio senza necessità e senza obbligo di tampone, a chi è già vaccinato:

7 giorni dopo la seconda dose per chi ha ricevuto Pfizer, Moderna o Astrazeneca;

4 settimane dopo per chi ha ricevuto Johnson&Johnson.

I maggiori di 12 anni che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale o non lo hanno mai ricevuto, devono sottoporsi a un test PCR o antigenico, effettuato meno di 72 ore dalla partenza.

In caso di guarigione da Covid-19, invece, si può presentare, in alternativa all’esito negativo di un tampone, un certificato che attesti l’avvenuta guarigione, emesso non meno di 11 giorni prima e non oltre sei mesi dall’arrivo in Francia.