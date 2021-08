Rispetto a un anno fa il prezzo della benzina è cresciuto del 18,6%, mentre il gasolio costa il 17,6% in più. A segnalarlo sono l'Unione nazionale consumatori e il Codacons: un pieno da 50 litri costa 12 euro e 99 cent in più per la benzina e 11 euro e 28 cent in più per il gasolio, denunciano. Stimato un rincaro pari a 312 euro annui a famiglia per la benzina e un aumento di 271 euro annui per il gasolio