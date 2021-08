4/10 da Instagram

Geraci Siculo, in provincia di Palermo, è un gioiello medievale ed è considerato la perla delle Madonie. Riconoscibile per le sue strette strade e il castello di Ventimiglia, in cima al colle, di cui rimangono solo le rovine dell’antica grandezza, è considerato uno dei borghi più belli della Sicilia e il terzo in Italia. La sua storia è molto antica. Già in epoca preistorica il territorio ha visto la presenza umana. Ma solo nell’840 si hanno le prime notizie certe sul nucleo abitato, anno in cui si ebbe la conquista dell’isola da parte dei Saraceni