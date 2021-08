11/11 ©IPA/Fotogramma

A maggio, prima dell'ondata dei provvedimenti legati al Recovery, è stata infine la volta del Sostegni-bis, decreto da 40 miliardi. Sono arrivati contributi a fondo perduto strutturati su tre diversi binari e nuove indennità per gli stagionali. È stato rifinanziato il reddito di emergenza, stanziati fondi per le partite Iva, rafforzato il bonus prima casa a favore dei giovani under 36 e riempito il fondo per l'ecobonus auto. Cancellato dopo oltre un anno il divieto di licenziamento, con la sola eccezione del settore tessile