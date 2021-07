Invalidità civile, boom richieste. L'Inps lavora a piano per emergenza

10/10 ©Ansa

Come ricorda ancora Il Messaggero, l’istituto di previdenza gestisce le procedure mediche per l’invalidità nel Lazio, in Calabria, in Basilicata, in Campania (con l’eccezione di Napoli) e in altre province di Friuli, Veneto e Sicilia. I problemi di arretrato si concentrano nei centri urbani, con una criticità particolare che riguarda Roma