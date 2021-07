Alitalia, Giovannini a Sky TG24: "Presto incontro con lavoratori"

Il governo incontrerà presto i dipendenti di Alitalia, che si prepara a cessare la sua attività in vista del primo volo di Ita, fissato al prossimo 15 ottobre . Lo ha confermato a Sky TG24, durante E-20, il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, che ha anche definito “solide” le prospettive economiche della nuova società aerea pubblica.

Sindacati critici

leggi anche

Da Alitalia ad Ita, accordo governo-Ue. Tagli a personale e flotta

La data ufficiale del primo volo è stata annunciata una volta raggiunto l’accordo tra il governo, unico azionista della società, e l’Unione Europea, dopo mesi di trattative che lo stesso Giovanni ha definito "più impegnative di quanto ci aspettassimo". Da subito si sono fatte sentire le critiche dei sindacati, che definiscono “inaccettabile” l’impostazione della nuova compagnia e si dicono preoccupati per il futuro dei lavoratori Alitalia che non rientreranno in Ita, soprattutto dopo l’annuncio della partenza con una flotta dimezzata di 52 aerei e con un organico di 2800 dipendenti, contro gli attuali 11mila di Alitalia.