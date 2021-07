Il mercato del libro cresce nei primi 6 mesi del 2021: I DATI

Un’analisi dell’ufficio studi dell’Associazione italiana editori (Aie) su dati NielsenIQ mostra come nel nostro Paese la crescita coinvolga tutti i canali di vendita, con qualche difficoltà ancora per la grande distribuzione organizzata, e tutti i generi. Dal 4 gennaio al 20 giugno sono stati venduti nei canali trade 15 milioni di copie in più rispetto al 2020, che hanno generato per la filiera oltre 207 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente. Crescita confermata anche rispetto al 2019