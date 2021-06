Giochi con me? Estate 2021, 21 libri per bambini da 3 a 12 anni

Cosa c'è di meglio di un buon libro come compagno sotto l'ombrellone? Finita la scuola si può finalmente pensare alle vacanze e alle letture rimandate per lo studio. Noi vi proponiamo 21 libri per bimbi dai 3 anni fino ai ragazzi di 12. Buona lettura!

Elisa è alta, molto alta. La più alta della classe. Ma Elisa non è solo alta. È anche una bambina divertente, allegra, curiosa. Ma gli altri vedono solo quanto è alta e non si accorgono che in realtà è come tutti gli altri bambini (Altissima di Sybille Delacroix Ed. Terre di Mezzo).

Bambini tutti uguali, tutti diversi. Conoscete il primo bambino del mondo? Si chiamava Caino e la sua storia è la storia del mondo (Il primo bambino di Paola Capriolo Ed. Bompiani).

Avete mai provato ad essere in ansia? A Charlie capita una cosa incredibile quando diventa ansioso. Si trasforma. In pollo, anatra, pulce piccione, perfino un rinoceronte. E non è sempre divertente… (Charlie diventa un pollo di Sam Coperland Ed. Salani editore).

A proposito di animali. Siete mai stati a Poggio Ortica? È un villaggio molto piacevole dove tutti vivono in pace. Fino a quando un delitto sconvolge le vite di tutti. Roger il rospo è stato ucciso! Serve un’indagine e soprattutto due coraggiosi detective. (Il mistero di Poggio Ortica di Francesco Ramili Ed. Il Castoro). C’è un coccodrillo che ogni notte esce dal suo libro e entra in casa di una famiglia. Pulisce, riordina, stende addirittura il bucato. Ma quando mamma e papà se ne accorgono chiamano i pompieri. Fortuna che i bambini sanno che non ci si può fidare delle apparenze! (Il coccodrillo gentile di Lucia Panzieri e Antongionata Ferrari ed. Il Castoro). Del resto sono proprio i più piccoli ad avere più confidenza con gli animali di casa. Soprattutto se si tratta di un cane (Cane perfetto con tanto affetto di Steve Mann Ed. Salani editore). E se il cane fosse stato schiacciato da uno schiacciasassi? E se invece di un cane i tuoi genitori ti avessero comprato un pollo? A Rex sono successe entrambe le cose, e molte, molte altre ancora. (Rex Dexter e l’incredibile pollo fantasma di Aaron Reynolds ed. Il Castoro).

Capita in certe famiglie che il compagno di giochi non sia un animale domestico, ma un vero e proprio mostro. Succede quando questo mostro è la tata!. (La mia tata è un mostro di Tuutikki Tolonen Ed. Salani). Oppure sono simpatici mostriciattoli che insegnano ai più piccoli a mangiare, vestirsi e riordinare. (Ai mostri piace mangiare di Daisy Hirst Ed. Terre di Mezzo).

Sentirsi un pesce fuor d’acqua. Essere come un gelato al Polo Nord. Oppure un pinguino a Trieste. Un ragazzino di 15 anni alla ricerca del padre in un paese socnosciuto e lontanissimo. Il sud Africa. Partendo, appunto, da Trieste. (Un pinguino a Trieste di Chiara Carminati Ed. Bompiani).

Disastri a non finire alle medie! Povera Georgia, che voleva fare la rockstar, ma si deve invece difendere dai pericoli dei più grandi. (Scuola media. Sorelle, disastri e rock’n’roll di James Patterson Ed. Salani). Coraggio Nicola. Il piccolo topolino è avvolto nella bambagia della mamma. Ma è proprio quell’involucro di protezione a procurargli un sacco di guai. (Nicola passaguai di Jeanne Willis e Tony Ross Ed. Il Castoro).

Ricordate gli abbracci? Avete ascoltato il silenzio? Condiviso una fiaba? Curato la natura? Siete stati felici? (Felicità è una parola semplice di Arianna Papini Ed. Camelozampa).

Dovevo dipingere le emozioni più forti. Solo così avrei convinto tutti, perché le emozioni non appartengono solo ai ricchi, le prova chiunque. Il romanzo che racconta la storia vera di uno degli artisti più amati del mondo e insieme svela tutti i segreti che hanno reso le sue opere immortali (Mistero Caravaggio di Costantino d’Orazio Ed. Il Battello a Vapore).

Dante e Giotto. Due amici geniali in una storia un po' vera un po' romanzata, ma molto avventurosa (Dante e Giotto di Pierdomenico Baccalario ed. Il Battello a Vapore).

500 domande e 500 risposte di calcio. Una sfida sotto l’ombrellone (Calcio Mega quiz di Marco Cattaneo ed. Salani editore).

La scuola è finita da poco, ma c’è già chi pensa al prossimo anno scolastico. Chi, ad esempio, non vuole perdersi due delle agende più ricercate del momento. (Gli autogol agenda 2021/22 Ed. ElectaJunior e Cube Kid Agenda scolastica di un guerriero Ed. ElectaJunior).

Infine se ancora siete indecisi su cosa leggere durante le vostre vacanze vi diamo la libertà di scegliere il libro che più vi somiglia. 487 titoli tra romanzi, graphic novel e film scelti da grandi esperti di letteratura per ragazzi. Un libro per farvi scoprire il libro giusto per ciascuno!. (Leggere per leggere di Hamelin e Rachele Bindi Ed. Salani).