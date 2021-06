Giochi con me? Estate 2021, 16 giochi e libri-gioco per bambini

Non solo libri questa settimana, ma anche tanti giochi da portare in spiaggia, in montagna o per divertirsi in città. E tanti spunti anche per costruire, creare, piantare, crescere. E giocare naturalmente! Buona estate!

Pronti, vacanze, via! Si parte. Chi prima chi dopo quest’anno la voglia di vacanze è davvero irresistibile. E allora ecco alcune idee sia per chi ha la fortuna di partire, sia per chi resterà in città. Iniziamo con i giochi da fare in viaggio per sconfiggere la noia (Giochi da fare in viaggio. Abbasso la noia! Ed. Usborne). Per gli appassionati della matematica, tanti esercizi divertenti (Enigmistica matematica. Piccoli passatempi di Philip Clarke Ed. Usborne).

Si può fare anche il giro del pianeta in tanti labirinti (Labirinti nel nostro pianeta. I grandi libri dei labirinti di Sam Smith Ed. Usborne). Per chi andrà al mare o in piscina ecco una pinna da squalo per galleggiare e imparare a nuotare. (Pinna da squalo Swimfin). Una grande base gonfiabile per non sporcare, tante formine colorate e tanta sabbia in tre colori per costruire un castello magnifico (Sandy mega castello Lisciani)

Quali regali ci fa la natura? Quelli che sapremo coltivare con passione, dedizione e amore. (I regali della natura. Creare e divertirsi con semi, fiori, foglie, legno e tanto altro ancora di Helena Arendt Ed. Terre di Mezzo). E per i più appassionati ecco una guida per diventare veri contadini (Il semino dove lo metto? Manuale per piccoli contadini di Thierry Heuninck,Aurore Petit Ed. terre di Mezzo)

Per chi vuole cimentarsi con l’arte antica degli origami, eccone alcuni facili facili (Origami facili di Abigail Wheatley Ed. Usborne). Oppure usare il cartone per costruire ciò che si vuole (Grandi giochi di cartone. Dalla cucina all'aeroplano, facili progetti per divertirsi a costo zero di Àngels Navarro Ed. Terre di mezzo).

Noleggiare un rialzo per i più piccoli quando si è in vacanza? Mai più! Ogni bambino può avere un simpatico zaino per i suoi giochi che diventa anche un rialzino omologato per l’auto, l’aereo o il cinema. (Trunki Boostapak).

Giochi d’altri tempi? Come no? Da fare insieme, in spiaggia, nei cortili o su un prato (Trottole, ruzzole, lippa e compagnia. 50 giochi popolari da tutto il mondo Carlo Carzan Ed. terre di Mezzo)

L’antenna colorata serve per captare le emozioni. In una lingua spaziale ovviamente, direttamente dal pianeta Emozione. (Luna, il robot delle emozioni Città del Sole).

Come si fa ad assemblare una macchina fotografica senza colla né forbici? E’ tutto possibile, basta fantasia e un piccolo aiutino… (Kit macchina fotografica cartone Città del Sole).

Infine due classici giochi di società. Una battaglia navale magnetica ideata appositamente per i piccoli marinai in erba (Battaglia navale da viaggio Djeco) e una gara di osservazione e prontezza che coinvolgerà grandi e piccoli in appassionanti sfide. Basterà girare lo spinner e mettersi alla prova nel trovare i soggetti giusti nel minor tempo possibile. (Colpo d’occhio Headu)