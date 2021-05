Bonus casa: la guida per la cessione del credito d’imposta alle banche

3/10 Abi

Per quanto riguarda la cessione del credito alla banca, Abi spiega che si tratta di un meccanismo attraverso il quale il titolare dei bonus può cederli ad una banca e ottenere in cambio liquidità immediata. In particolare, la cessione richiede il superamento di una fase istruttoria e non è gratuita, ma prevede dei costi che si differenziano da banca a banca

Buoni spesa, affitti e bollette, in arrivo 500 milioni per le famiglie in difficoltà