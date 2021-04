L’agevolazione è stata confermata per il 2021: consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per sistemare giardini, balconi, terrazzi e in generale aree verdi. Va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Possono usufruirne i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le spese. Ecco cosa c’è da sapere