Gli italiani continuano a essere prudenti e a tenere i soldi fermi in banca: secondo l'Abi, a febbraio i depositi hanno registrato una variazione tendenziale del +10,2%, per un totale di 1.746 miliardi di euro, e un aumento in valore assoluto su base annua di circa 161 miliardi. Cresce, però, il costo per i conti correnti, compresi quelli online, e i servizi legati. Ecco come risparmiare