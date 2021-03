Assicurazioni, Genialloyd diventa Allianz Direct

Allianz Direct integrerà l’esperienza che ha reso Genialloyd leader di mercato in Italia nelle assicurazioni online (Fonte: ANIA) con i vantaggi di un modello sperimentato in altri Paesi europei. Le compagnie Allianz Direct di Germania, Spagna, Olanda e Italia avranno un modello di business assicurativo coordinato, che condivide le conoscenze maturate per offrire ai clienti un'assicurazione online veloce, semplice e personalizzata, gestibile senza difficoltà anche da mobile.

Valentini, ad di Allianz Direct Italia: “L'obiettivo è quello di essere ancora più innovativi”

La Compagnia rimane una società del Gruppo Allianz S.p.A. Il brand e l’immagine della Compagnia cambieranno, ma i contratti degli attuali clienti rimarranno validi e invariati. Alessandra Valentini, Amministratore Delegato di Allianz Direct S.p.A. in Italia, afferma: "Siamo orgogliosi di questo cambiamento perché è un vantaggio per i nostri clienti. Vogliamo offrire informazioni chiare, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Avremo un nuovo sito, pensato per offrire un’esperienza d’acquisto comoda e intuitiva. Il nuovo brand viene lanciato con una grande campagna pubblicitaria che utilizzerà tutti i principali canali di comunicazione”. L’obiettivo, specifica l’ad, è quello “di essere ancora più innovativi con procedure semplici e quindi con un servizio più veloce per i nostri clienti. Vogliamo essere al loro fianco con una assistenza attenta ed efficace. È un passo in avanti per tutti ed è per questo che siamo entusiasti dell’inizio di questo nuovo capitolo."