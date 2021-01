Bonus mobilità, dal 14 gennaio si possono chiedere ancora i rimborsi

Dalle ore 9 del 14 gennaio, fino al 15 febbraio, si apre un'ulteriore finestra temporale per richiedere i rimborsi di biciclette e monopattini acquistati tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020. Il ministero dell'Ambiente spiega che "sono stati contabilizzati i fondi necessari per poter soddisfare tutte le richieste di rimborso. Tutti coloro che non hanno ottenuto il rimborso, anche chi non si è pre-registrato, possono richiederlo”